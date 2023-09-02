Валуйский район, Белгородская область, 2 сентября, 2023, 14:26 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ посёлка Уразово в Белгородской области, сообщил 2 сентября глава региона Вячеслав Гладков.

Telegram-канал главы Белгородской области

«Вооружённые силы Украины из РСЗО обстреляли посёлок Уразово Валуйского городского округа. Один из снарядов попал в частный жилой дом, в результате взрыва один человек погиб — у мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Один из пострадавших получил осколочные ранения грудной клетки, другая — осколочные ранения плеча, лица, шеи и спины, рассказал губернатор. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу, их состояние оценивается как тяжёлое, отметил Гладков.

Кроме того, в результате обстрела 20 домов получили повреждения. Оперативные и аварийные службы работают на месте происшествия.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 сентября ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня по торгово-развлекательному центру «Донецк-Сити» в столице ДНР. Десять человек получили ранения. 10-летняя девочка погибла.

29 августа ВСУ обстреляли из реактивных систем залпового огня Брянскую область. Под удар попал посёлок Климово. Пострадали пятеро мирных жителей, среди которых были и дети. Два человека погибли.

После обстрела Донецка со стороны ВСУ 27 августа были госпитализированы трое детей 10, 13 и 14 лет с осколочными ранениями и контузиями. Всего 27 августа ВСУ обстреляли территорию Донецкой Народной Республики 71 раз, Донецк был 50 раз обстрелян из РСЗО и артиллерии.