Москва, 5 сентября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Прошедшая в августе XI Московская конференция по международной безопасности свидетельствует о провале усилий Запада по изоляции России, заявил министр обороны Сергей Шойгу 5 сентября на селекторном совещании с командованием Вооружённых сил.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны РФ Сергей Шойгу

«Конференция подтвердила высокий авторитет России на международной арене, продемонстрировала провал усилий коллективного Запада по её изоляции», — сказал он.

Шойгу отметил, что в конференции участвовали 800 делегатов из 76 государств и шести международных организаций, а также 26 глав минобороны, 16 заместителей министров обороны и начальников генштабов. При этом участники поддержали внешнеполитический курс Москвы на укрепление многополярности, добавил российский министр.

Глава Минобороны также сообщил об итогах Международного военно-технического форума «Армия-2023», который прошёл в августе. Шойгу отметил, что в нём приняли участие 1,5 тыс. предприятий, в том числе 83 иностранных. На форуме выставили 28,5 тыс. образцов продукции военного и двойного назначения.

«На форум приехали военные делегации из 83 стран, в том числе 41 — высокого уровня, а также представители шести международных организаций», — сообщил министр.

Он добавил, что в рамках «Армии-2023» заключили 20 государственных контрактов на общую сумму более ₽400 млрд. Шойгу подчеркнул, что форум продолжает оставаться актуальной площадкой для развития партнёрских отношений в военно-технической сфере.

Московская конференция по международной безопасности прошла 15 августа в центре «Патриот». Её участники обсудили угрозы стабильности, а также вопросы безопасности в различных регионах мира.

Шойгу, выступая на конференции, заявил, что специальная военная операция на Украине положила конец доминированию Запада в военной сфере. Он пояснил, что возможности западных стран навязывать свои интересы в мире сократились, а роль стран Азии, Африки и Латинской Америки выросла.