Москва, 15 августа, 2023, 10:32 — ИА Регнум. Специальная военная операция на Украине положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, его возможности по навязыванию своих интересов в мире существенно сократились. Об этом 15 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Специальная военная операция положила конец доминированию коллективного Запада в военной сфере, — сказал министр на XI Московской конференции по международной безопасности. — Его возможности по навязыванию своих интересов в различных регионах мира существенно сократились».

По словам Шойгу, происходящие изменения повысили роль стран Азии, Африки и Латинской Америки в мировой системе, в том числе в использовании природных ресурсов для суверенного развития государств.

Также глава Минобороны РФ подчеркнул, что в ходе спецоперации ВС России развенчали множество мифов о превосходстве западных военных стандартов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Шойгу заявил, что рядом с границами России и Белоруссии находятся около 360 тыс. военных НАТО, а численность формирований внерегиональных стран блока выросла в 2,5 раза.

Министр подчеркнул, что угрозы военной безопасности России требуют своевременного и адекватного реагирования. Шойгу также подчеркнул, что существенные риски связаны с милитаризацией Польши, которая, как отметил глава Минобороны, стала главным инструментом антироссийской политики США.