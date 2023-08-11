Киев, 11 августа, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский 11 августа распорядился уволить всех областных военкомов и заменить их военными, участвовавшими в боевых действиях. Он поручил провести соответствующие мероприятия главкому ВСУ Валерию Залужному.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

«Увольняем всех областных военкомов. Цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил он по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский добавил, что военкомами надо назначать инвалидов, утративших здоровье и потерявших конечности в результате боевых действий. По его словам, в отношении сотрудников военкоматов на Украине возбудили 112 уголовных дел, обвинения в коррупции предъявили 33 лицам, в том числе областным военкомам. Зеленский уточнил, что они брали взятки, в том числе криптовалютой.

Как сообщало ИА Регнум, минобороны Украины закупило куртки для вооружённых сил по завышенной в три раза цене. Издание «Зеркало недели» сообщило, что осенью 2022 года ведомство заключило контракт с турецкой фирмой на поставку зимней одежды для ВСУ, согласно которому Киеву должны были поставить 4900 курток общей стоимостью $142 тыс., но итоговая цена увеличилась до $421 тыс. Выяснилось, что поставщик был не турецким, а украинским, фирмой во владении предпринимателя Романа Плетнёва.

Бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер, говоря о ситуации с коррупцией, назвал Украину гнилым кораблём. Он отметил, что подкупность на Украине может стать поводом для отказа от любого вида поддержки со стороны Запада. Позднее в беседе с ИА Регнум гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин заявил, что Киев пытается прикрыть истинную природу украинской государственности фейковой борьбой с коррупцией.

Помимо этого, на протяжении мобилизации на Украине сотрудники украинских военкоматов пытаются задерживать мужчин призывного возраста в общественных местах, поскольку те уклоняются от повесток. Украинские СМИ ранее публиковали десятки видеозаписей о попытках граждан убежать от военкомов, некоторые из этих попыток сопровождались автомобильными погонями и стрельбой.