Москва, 30 августа, 2023, 17:16 — ИА Регнум. Европейцы действительно смогли снизить свои потребности в газе, сократив промышленность, но такое «спасение» от энергетических проблем обернулось экономическим кризисом. Об этом корреспонденту ИА Регнум 30 августа заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Ранее обозреватель издания Bloomberg Хавьер Блас опубликовал статью, суть которой в том, что промышленный кризис в ЕС помог ему справиться с дефицитом газа.

«Он правильно описывает ситуацию, — согласился Митрахович. — Если у вас нет дома, то пожары ему не страшны. Если у вас нету тёти, то вам её не потерять. Если у вас нет промышленного производства, то для него не нужен газ. Всё очень логично. Я открыл эту статью, и там написано, что промышленная активность Германии падает в течение последних 14 месяцев, и это её автор называет антидотом против ограничения доступности газа. Так и есть. Если вы решили сократить свою промышленность, и вам для этого стало нужно меньше газа, то вы пережили энергетический кризис».

Но, как уточнил Митрахович, в итоге Европа получила экономический кризис, рецессию и потерю конкурентоспособности по сравнению с другими странами.

Эксперт обратил внимание, что, по некоторым прогнозам, через несколько лет Европейский союз станет нетто-импортёром автомобилей. То есть проиграет конкуренцию тем же китайцам. И одной из причин, которые привели к этому проигрышу, является, конечно, дорогая энергия.

«Просто если кто-то считал, что энергетический кризис — это когда европейцы замерзают зимой и перегреваются летом, то такого, конечно, не будет. ЕС — это экономически достаточно развитой регион, чтобы сделать ситуацию более-менее приемлемой для населения. Но то, что экономическая жизнь в Европе пострадала, это очевидно», — пояснил Митрахович.

В свою очередь, Александр Тимофеев, экономист, доцент кафедра информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, заметил, что август 2023 года заканчивается для экономики Германии самыми низкими показателями за три года. К высоким ценам на нефть и газ добавился рост затрат и цен в секторе услуг. Растёт риск перемещения производства, а за ним — миграция рабочих мест.

«По сути рынок химпроизводства, фармацефтики, стекла, металла и бумаги разделился на два направления, — констатировал Тимофеев. — Одни компании получают господдержку и не сильно переживают, а наоборот, ждут что вот-вот появится возможность скупать «обедневших» конкурентов и занять новые позиции на внутреннем рынке. При этом пока сохранить или увеличить поставки при таких неконкурентных расходах не получается».

Другие же, оставшись без господдержки, ищут выход в заключении партнёрских связей для поставок более дешёвого газа или же площадку для миграции в более дешёвые места.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по мнению Бласа, на всём европейском континенте энергоёмкие предприятия, которые не в состоянии справиться с ростом цен на энергоресурсы, или сокращают производство, или закрываются. Расплачиваться за уход от энергетического кризиса придётся мощным спадом в производственном секторе, а также долговременной утратой экономического роста.

До этого лондонская биржа ICE сообщила, что цена на газ в Европе в ходе биржевых торгов превысила отметку в 500 долларов за тысячу кубометров. А за день до этого газ в Европе резко подорожал на 18%, а 15 августа на 15%.

По мнению эксперта финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, без дешёвого российского газа экономике ФРГ становится всё сложнее выкарабкаться из кризиса, который усиливается из-за политики её финансовых властей.