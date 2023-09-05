Луганск, 5 сентября, 2023, 08:51 — ИА Регнум. Украинские военные в ходе отступления из села Смоляниново в Луганской Народной Республике (ЛНР) убили троих своих сослуживцев, сообщил журналистам местный житель Виктор Чернявский.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам мужчины, он стал свидетелем этой расправы, которая произошла возле храма. Чернявский рассказал, что услышал ночью выстрелы, а затем стал наблюдать, как украинские военные грузят на автомобили только что убитых ими двоих сослуживцев.

При этом водитель одной из машин не смог завести двигатель и ему начали угрожать, а после стали избивать его.

«На него кричали: «Заводи машину!». Потом начали толкать, столкнули из-за руля, избили немножко, потом прозвучал выстрел — и его забросили в кузов второй машины», — сказал житель Смоляниново в беседе с РИА Новости.

По словам Чернявского, бойца убили выстрелом в голову. Он уточнил, что после произошедшего украинские военнослужащие покинули место убийства на другом автомобиле, а также использовали попутную машину.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля командир подразделения российской разведки с позывным Шума рассказал, как на запорожском направлении военные ВСУ расстреляли и подожгли иностранного наёмника прямо на поле боя. По словам бойца, иностранца сожгли живьём, на что указывает видеозапись, сделанная издалека солдатами Вооружённых сил России.

4 сентября пленные из 123-й бригады украинской теробороны, которую сформировали из уроженцев Николаевской области, сообщили, что они оставили позиции на одном из островов под Херсоном, почти не имея еды и боезапасов. Из-за этого решения войска ВСУ начали обстреливать своих отступающих бойцов.