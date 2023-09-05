Черепаново, Новосибирская область, 5 сентября, 2023, 09:13 — ИА Регнум. На станции Безменово под Новосибирском заметили медведя, который бродит по улицам, сообщило издание «Черепановские вести» в социальной сети «ВКонтакте».

Tony Hisgett

«На днях на станции Безменово [в Черепановском районе] был замечен медведь», — сообщило издание. Родители оставили дома детей-школьников, опасаясь за их жизнь.

Местные охотники и госинспектор отдела охраны животного мира готовы поймать зверя, они дежурят в районе его нахождения.

Также издание сообщило, что жители села Карасёво заметили лисиц на личном подворье.

Как сообщало ИА Регнум, жители села Михайловка под Уфой 1 сентября заметили на улице бурую медведицу с медвежонком. Затем в ночь на 2 сентября рядом с жилым комплексом «Французский двор» видели двух медвежат.

Также медведя заметили в Уфе 27 августа в микрорайоне Шакша. Животное бродило по улицам.