Гуляющих по улицам медведей сняли на видео в Уфе
Уфа, 2 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Семейство медведей разгуливает по селу Михайловка под Уфой. Местные жители не раз видели их за последние дни, сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».
1 сентября на видео сняли медведицу с медвежонком. Они нашли что-то съедобное в траве у поваленного забора.
В ночь на 2 сентября два медвежонка появились возле многоэтажек жилого комплекса «Французский двор». Они прошли по дороге мимо припаркованных машин, после чего развернулись и двинулись в обратном направлении.
На других записях видно, как медведи бегают по дворам и парковкам. Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность и не гулять на детских площадках.
Как сообщало ИА Регнум, ранее молодого медведя заметили в Уфе в микрорайоне Шакша. По словам депутата курултая Рустама Хафизова, в Шакше уже привыкают к прогулкам медведей.
В августе в Хабаровском крае водитель машины остановился на трассе возле медведя и покормил его с рук.