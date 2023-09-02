Уфа, 2 сентября, 2023, 18:10 — ИА Регнум. Семейство медведей разгуливает по селу Михайловка под Уфой. Местные жители не раз видели их за последние дни, сообщает Telegram-канал «Новости. Уфа Башкортостан».

Кадр из видео

1 сентября на видео сняли медведицу с медвежонком. Они нашли что-то съедобное в траве у поваленного забора.

В ночь на 2 сентября два медвежонка появились возле многоэтажек жилого комплекса «Французский двор». Они прошли по дороге мимо припаркованных машин, после чего развернулись и двинулись в обратном направлении.

На других записях видно, как медведи бегают по дворам и парковкам. Местные власти призвали жителей соблюдать осторожность и не гулять на детских площадках.

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Как сообщало ИА Регнум, ранее молодого медведя заметили в Уфе в микрорайоне Шакша. По словам депутата курултая Рустама Хафизова, в Шакше уже привыкают к прогулкам медведей.

В августе в Хабаровском крае водитель машины остановился на трассе возле медведя и покормил его с рук.