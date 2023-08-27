Уфа, 27 августа, 2023, 19:47 — ИА Регнум. На улицы Уфы в микрорайоне Шакша из леса вышел молодой медведь. Об этом 27 августа сообщил депутат курултая (государственного собрания) Уфы Рустам Хафизов в соцсети «Вконтакте».

Кадр из видео

«Прогулки медведей в Шакше становятся уже привычными», — написал он.

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Он также выложил видео, как медведь ходит возле домов. За кадром слышен разговор детей с мамой. Девочка спрашивает, может ли медведь укусить.

«Он ещё как может укусить. Всё заходим домой, девочки, никуда не идём», — ответила женщина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее очевидцы сняли видео, как житель Хабаровского края остановил машину на дороге, чтобы покормить медведя. Мужчина даже не побоялся повернуться спиной к хищнику, пока искал для него еду.

На Чукотке медведь ночью забрался в дом к пенсионерке, забывшей запереть дверь на ночь. Женщина стала кричать и бить зверя свёрнутой газетой. Медведь в результате убежал.