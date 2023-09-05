Анкара, 5 сентября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Новый министр обороны Украины Рустем Умеров будет реализовывать планы США в регионе, написала турецкая газета Aydınlık со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум Рустем Умеров

Авторы статьи также отметили, что Умеров связан с запрещенной в Турции организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETO), которого власти республики обвиняют в причастности к попытке государственного переворота в 2016 году. В публикации говорится, что новый министр обороны Украины ранее работал главой Фонда государственного имущества и специальным представителем украинского президента.

Кроме того, журналистам Aydınlık удалось узнать, что Умеров обучался в Крымской школе-интернате для одаренных детей, открытой министерством образования страны. В указанный период это учреждение получало поддержку от FETO.

В школе также учился и брат чиновника Руслан Умеров. Обоих в Киеве называют «дети Америки». Рустем Умеров в молодости был участником программы Госдепартамента США по обмену будущими лидерами (FLEX).

Кроме того, источники издания также утверждают, что новый министр обороны «использует в личных целях часть средств, которые он получает от иностранных государств».

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября министр обороны Украины Алексей Резников объявил, что решил уйти в отставку. Он заявлял, что готов покинуть свой пост ещё 19 августа. Газета The New York Times написала, что увольнение главы ведомства связано с затянувшимся конфликтом с Россией.

Политолог Владимир Корнилов призвал не связывать отставку Резникова с неудачами ВСУ или возможной подготовкой Киева к каким-либо переговорам. Он также напомнил, что новый министр обороны Рустем Умеров напрямую связан с террористической организацией крымских татар, которые участвовали в ряде диверсионных атак ещё в 2014–2015 годах.