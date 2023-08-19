Киев, 19 августа, 2023, 21:07 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Алексей Резников готов подать в отставку, не дожидаясь решения президента Украины Владимира Зеленского, сообщило 19 августа издание «Клименко. Тайм».

Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press Министр обороны Украины Алексей Резников

«Подобные решения принимает глава государства, но я могу уволиться и сам, если уже не будет сил и чувства юмора смеяться над людьми, желающими моей отставки», — передаёт его слова издание.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Зеленский начал поиск человека, способного заменить действующего главу министерства обороны. По данным «Украинской правды», на этот пост есть два кандидата: министр инфраструктуры Александр Курбаков и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

В начале августа депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что офис Зеленского рассматривает возможность назначить главу минобороны Алексея Резникова на должность посла в Великобритании вместо снятого с этого поста Вадима Пристайко. По его словам, сам Резников не против покинуть должность.

Издание «Страна․ua» тем временем информировало, что западные партнёры Киева хотят видеть на посту министерства обороны Украины женщину. Так, в качестве кандидатов на эту должность рассматриваются волонтёр Мария Берлинская, вице-премьер Ирина Верещук, директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

В октябре 2021 года Ирина Верещук, которая на тот момент была депутатом Верховной рады Украины от партии «Слуга народа», заявила, что может стать новым министром обороны Украины. Тогда она сообщила о наличии высшего военного образования, отметила, что её муж и сын — военные, и подчеркнула, что служила в армии. Сейчас один из постов в руководстве минобороны Украины занимает женщина — Анна Маляр, заместитель министра.