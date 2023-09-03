Вашингтон, 3 сентября, 2023, 22:14 — ИА Регнум. Член палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин объявила о предстоящем голосовании за начало расследования о возможном импичменте президенту страны Джо Байдену.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Мы собираемся голосовать об открытии расследования по импичменту», — написала Тейлор Грин на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). Она подчеркнула, что расследование также необходимо для проверки банковских выписок, источников дохода и деталей встреч Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября телеканал NBC News со ссылкой на собственный источник сообщил, что администрация президента США начала подготовку к возможному запуску инициированного со стороны Республиканской партии расследования в рамках процедуры импичмента главы государства.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти заявил, что собранная представителями Республиканской партии информация позволит поставить вопрос об импичменте действующего президента страны.