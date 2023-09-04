Донецк, 4 сентября, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Снаряд, выпущенный украинскими военными по территории Ворошиловского района Донецка, попал прямо в жилой дом. Об этом 4 сентября сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Валентин Спринчак/ТАСС Донецк. Сотрудник СК РФ в поврежденной комнате жилого дома после обстрела со стороны ВСУ

«При обстреле Ворошиловского района произошло прямое попадание в многоквартирный дом по проспекту Мира», ― уточнил в Telegram-канале мэр.

В результате здание получило повреждения кровли, фасада, балконов, в окнах разбиты стёкла. Также нарушено остекление в других многоквартирных домах по проспекту Мира, улицы Ватутина и Университетской. Кроме того, на парковке возле супермаркета по ул. Розы Люксембург сгорел автомобиль.

«В Петровском районе в частном домовладении по улице Климашкина повреждены кровля дома и гаража, а также хозяйственные постройки», ― добавил Кулемзин.

Как сообщало ИА Регнум, 4 сентября несколько взрывов прогремели в Донецке на фоне обстрела со стороны ВСУ. В центр города прилетели как минимум семь снарядов. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Киевский и Ворошиловский районы Донецка украинская армия обстреляла снарядами калибра 155 мм — в 14:15, 14:20, 14:35 и в 14:40 мск.

3 сентября в 20:15 ВСУ тремя кассетными снарядами калибра 155 мм произвели обстрел по направлению Александровки. Через 20 минут два таких снаряда выпустили по Макеевке. Ночью 4 сентября обстрел продолжился. В 00:10 зафиксировали прилёт по Донецку (Петровский район). По населённому пункту выпустили два снаряда калибра 155 мм.