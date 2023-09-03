Донецк, 4 сентября, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Пять кассетных снарядов калибра 155 мм выпустили украинские боевики по населённым пунктам Донецкой Народной Республики, сообщило 3 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

3 сентября в 20:15 ВСУ тремя кассетными снарядами калибра 155 мм произвели обстрел по направлению населённый пункт Максимильяновка — населённый пункт Александровка.

В 21:35 два кассетных снаряда калибра 155 мм выпустили ВСУ по направлению населённый пункт Семёновка — населённый пункт Макеевка.

Ночью 4 сентября обстрел продолжился. В 00:10 был зафиксирован прилёт по направлению населённый пункт Максимильяновка — Донецк (Петровский район), выпущено два снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября в результате обстрела Петровского района города погиб мужчина 1951 года рождения. На улице Степаненко Куйбышевского района Донецка были ранены женщина 1956 года рождения и мужчина 1966 года рождения. Повреждения получили детский сад и частный жилой дом, добавили в СЦКК.