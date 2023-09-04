Донецк, 4 сентября, 2023, 15:03 — ИА Регнум. Несколько взрывов прогремели в Донецке на фоне обстрела со стороны ВСУ, сообщил 4 сентября Telegram-канал «Типичный Донецк».

Кадр из видео

Пострадал жилой дом. По данным канала «Донецк Новости СВО», на улице Мира загорелись машины после обстрела.

«Минимум семь снарядов прилетели в центр Донецка», — сообщил канал.

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По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), Киевский и Ворошиловский районы Донецка ВСУ обстреляли снарядами калибра 155 мм — в 14:15, 14:20, 14:35 и в 14:40 мск.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября СЦКК распространил информацию о гибели жителя Донецка в результате обстрела со стороны ВСУ. Ещё два человека получили ранения. ВСУ обстреляли Петровский и Куйбышевский районы.

За сутки 3 сентября ВСУ 75 раз обстреляли территорию ДНР. Под обстрел попали Донецк, Ясиноватая, Горловка, Зайцево, Макеевка и Александровка.