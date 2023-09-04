Донецк, 4 сентября, 2023, 17:56 — ИА Регнум. В результате обстрела украинскими войсками посёлка Мироновский в ДНР из реактивных систем залпового огня (РСЗО) погибли два мирных жителя. Об этом 4 сентября сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Отмечается, что при обстреле ВСУ Мироновского погибли мужчина 1978 года рождения и женщина 1965 года рождения.

«Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц, в том числе два ребенка: девочка 2012 года рождения и мальчик 2012 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что один из снарядов попал в школу № 10 по улице Комсомольской.

Ранее в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Мироновскому со стороны Краматорска три ракеты из РСЗО.

Как сообщало ИА Регнум, ранее стало известно, что украинские войска нанесли массированный удар по центру Донецка. По городу выпустили не менее семи снарядов.

До этого в Следственном комитете рассказали, что три мирных жителя Запорожской области погибли в результате обстрела со стороны украинской армии. ВСУ нанесли удар по деревне Конские Раздоры в Пологовском районе.