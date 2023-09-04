Запорожская область, 4 сентября, 2023, 09:00 — ИА Регнум. Три жителя Запорожской области погибли при обстреле со стороны ВСУ, сообщили 4 сентября в Следственном комитете России.

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерийский обстрел ВСУ

Погибли жители деревни Конские Раздоры в Пологовском районе. Обстрел произошёл 2 сентября. Погибли люди, находившиеся на территории коммерческого предприятия, где расположены продовольственный магазин, ангар с зерном, стоянка, магазин запчастей, сельхозтехники и офисное здание.

Ещё четыре человека пострадали. Ракетный удар разрушил офис, магазин, ангар и сельхозтехнику. В находящихся поблизости частных постройках выбило стёкла.

Удар ВСУ нанесли из реактивной системы залпового огня HIMARS. При обследовании места удара специалисты нашли осколки ракеты.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября глава избиркома Запорожской области Галина Катющенко рассказала об обстреле со стороны ВСУ в селе Очеретоватом, находящемся в трёх километрах от линии боевого соприкосновения.

Удар ВСУ нанесли во время работы комиссии: в момент обстрела в здании находились избиратели, которые пришли участвовать в досрочном голосовании (проходит с 31 августа). Несмотря на обстрел, члены избиркома продолжили свою работу.