Донецк, 3 сентября, 2023, 23:14 — ИА Регнум. Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате обстрела украинскими войсками города Донецка, сообщило 3 сентября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

Так, в результате обстрела Петровского района города погиб мужчина 1951 года рождения. На улице Степаненко Куйбышевского района Донецка были ранены женщина 1956 года рождения и мужчина 1966 года рождения.

Повреждения получили детский сад и частный жилой дом, добавили в СЦКК.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 3 сентября несколько раз обстреливали Донецк кассетными боеприпасами. Удары наносились по Куйбышевскому и Киевскому району.

В течение 2 сентября ВСУ 86 раз обстреливали территорию Донецкой Народной Республики. Под огнём артиллерии оказались Донецк, Ясиноватский район, Горловка, Макеевка, Гольмовский, Старомихайловка, Светлодарск и Мироновский. Всего со стороны ВСУ было выпущено 273 единицы различных боеприпасов.