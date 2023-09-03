Донецк, 4 сентября, 2023, 01:41 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 75 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении было зафиксировано 47 обстрелов из артиллерии и РСЗО, на горловском — 24 обстрела, на ясиноватском — 4 обстрела. Суммарно ВСУ выпустили 239 единиц различных боеприпасов.

Под огнём артиллерии и РСЗО оказались Донецк, Горловка, Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, Макеевка и Александровка.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что Вооружённые силы Украины выпустили по Александровке и Макеевке пять кассетных снарядов калибра 155 мм.