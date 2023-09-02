Москва, 2 сентября, 2023, 11:52 — ИА Регнум. Российские военные применяют новые зенитные управляемые ракеты 9М333, которые не реагируют на тепловые ловушки. Об этом 2 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

РИА Новости/Алексей Куденко

Отмечается, что опыт применения 9М333 показывает, что ракета отстраивается от помех, в частности от тепловых ловушек, обходя их и поражая цель.

«В восьми случаях из десяти ракета попадает в цель при постановке летательными аппаратами противником тепловых ловушек, то есть в 80% случаев. Это отличный показатель эффективности», — приводит агентство слова источника.

По его словам, 9М333 успешно поражают самолёты и вертолёты ВСУ, а также беспилотники с габаритами от одного до полутора метров.

Ракета 9М333 входит в состав зенитного ракетного комплекса «Стрела-10М3» и имеет мультиспектральную головку самонаведения, позволяющую отличать истинную цель от ложной тепловой.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны России получило от группы компаний «Калашников» партию новейших зенитных управляемых ракет 9М333 для зенитных ракетных комплексов «Стрела-10М3». Эти ракеты предназначены для поражения в любое время года низколетящих самолётов и вертолётов в условиях применения сбрасываемых, парашютируемых и модулированных организованных оптических помех, а также дистанционно пилотируемых летательных аппаратов и крылатых раке.