Анкара, 3 сентября, 2023, 14:02 — ИА Регнум. Наводнение из-за сильных ливней произошло в черноморском регионе Турции, в городе Самсун подтоплены дома и улицы. Об этом сообщил 3 августа телеканал СNN Türk.

Кадр из видео

Отмечено, что о ливнях в этом регионе предупреждали Главное управление по метеорологии и Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD). В Самсуне затопило многие дома и предприятия, бульвар Ататюрка залили потоки воды.

В воде оказались автомобили, у пешеходов возникли трудности с перемещением по городу. Движение трамваев и автобусов остановилось.

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«Команды столичного муниципалитета приступили к очистке засорившихся люков и сливу дождевой воды», — говорится в сообщении.

В соцсетях появились снимки с одной из улиц Самсуна, где после ливня обрушилась дорога. В провал упали некоторые автомобили.

Как передавало ИА Регнум, разрушительные наводнения произошли на черноморском побережье Турции в августе 2021 года из-за сильных ливней. Тогда сообщалось о 78 погибших и 284 пострадавших. Свыше 1700 человек были эвакуированы, больше 100, по разным данным, пропали без вести.