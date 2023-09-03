Донецк, 3 сентября, 2023, 03:58 — ИА Регнум. ВСУ в ночь на 3 сентября повторно обстреляли Донецк кассетными боеприпасами, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Кассетные боеприпасы

Обстрел со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован в 02:25 мск по направлению населённый пункт Нетайлово — Куйбышевский район Донецка. Выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября в 22:10 мск украинские боевики выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по направлению: населённый пункт Орловка — Киевский район города Донецка. В это же время зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлению: населённый пункт Орловка — Ясиноватский район ДНР.

Воздушную тревогу в ночь на 3 сентября объявили в Николаевской и Одесской областях Украины. Также сигналы звучали в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областях.