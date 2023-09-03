Донецк, 3 сентября, 2023, 03:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины за прошедшие сутки 86 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Согласно данным, опубликованным в Telegram-канале представительства, на донецком направлении зафиксировали 59 обстрелов из артиллерии и РСЗО, на горловском — 15 обстрелов, на ясиноватском — 10 обстрелов, на светлодарском — 2 обстрела.

Под огнём артиллерии оказались Донецк, Ясиноватский район, Горловка, Макеевка, Гольмовский, Старомихайловка, Светлодарск и Мироновский. Всего со стороны Вооружённых сил Украины было выпущено 273 единицы различных боеприпасов.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Вооружённые силы Украины кассетными снарядами обстреляли Донецк и Ясиноватский район Донецкой Народной Республики. По данным представительства ДНР в СЦКК, обстрелы зафиксировали в 22:10 по московскому времени.