Вашингтон, 1 сентября, 2023, 22:03 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена начала активную подготовку к возможному запуску расследования в рамках процедуры импичмента главы государства со стороны Республиканской партии, сообщил 1 сентября телеканал NBC News, ссылаясь на осведомлённые источники.

Как говорится в публикации, Белый дом создал команду из двух десятков юристов, советников по законодательству, чтобы дать «энергичный ответ» на вероятное республиканское расследование в рамках импичмента Байдена.

Советники президента намерены представить действия республиканцев как «бездоказательный трюк, призванный создать хаос».

Как передавало ИА Регнум, 27 августа газета The Hill сообщила, что некоторые республиканцы в палате представителей Конгресса США предложили начать процедуру импичмента американского лидера. Отмечается, что они уверены в причастности Байдена к коррупционным схемам. Часть конгрессменов предложили запустить процедуру в сентябре, когда Конгресс соберётся после каникул.

Как заявил спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти, собранная представителями Республиканской партии информация позволит поставить вопрос об импичменте президента.

Маккарти заявил, что семья действующего президента США вовлечена в «культурную коррупцию» и, учитывая собранную информацию, процедура импичмента Джо Байдена стала бы закономерным решением.

В свою очередь, член палаты представителей от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин призвала Конгресс одобрить расследования по импичменту Байдена. Таким образом конгрессмен прокомментировала заявление экс-генерального прокурора Украины Виктора Шокина о том, что глава Белого дома причастен к коррупции, а также к его (Шокина) отстранению от должности.