Киев, 22 августа, 2023, 16:02 — ИА Регнум. Вандалы украли металлические таблички, установленные на бюстах Героев Советского Союза на Аллее воинской славы в парке Вечной Славы в Печерском районе Киева. Об этом сообщила украинская газета «Вести».

Moahim Парк Вечной Славы

Пропали надписи «Герой Советского Союза», а также таблички с фамилиями. Пострадали бюсты партизанов Сидора Ковпака и Алексея Федорова, Маршала Советского Союза Павла Рыбалко, космонавта Георгия Берегового, военного лётчика Султана Амет-Хана.

До этого бюсты на Аллее воинской славы осквернили в июне. Вандалы измазали их красной и белой краской, нанесли оскорбительные надписи. Украинские СМИ ранее также сообщали о случаях осквернения памятников героев Великой Отечественной войны.

Как отмечало ИА Регнум, на Украине идёт волна осквернения и уничтожения памятников, связанных с Россией. При этом их снос поддерживают местные власти.

Памятники русскому поэту Александру Пушкину снесли в Ужгороде, Тернополе, Мукачево. В Полтавской области и в Одессе демонтировали памятники советскому писателю Максиму Горькому. Также в Одессе убрали с улицы бюст русского писателя Льва Толстого.