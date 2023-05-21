Одесса, Украина, 21 мая, 2023, 21:16 — ИА Регнум. Памятник писателю Льву Толстому получит новую «прописку». С площади, которая носит его имя, бюст перенесут в музей под открытым небом. Такое решение приняли члены историко-топонимической комиссии городского совета. Как сообщило 21 мая украинское издание «Общественное», об этом проинформировал директор культуры, международного сотрудничества и европейской интеграции горсовета Иван Липтуга.

(сс) Serg Smith Памятник Льву Толстому в Одессе

«Памятник перенесут с одноименной площади в специально обустроенное в Одессе музейное пространство под открытым небом», — сказано в публикации.

Памятник русскому писателю Льву Толскому входит в реестр монументального искусства местного значения. Решение о его переносе в другое место было принято 16 мая. Для приведения его в действие требуется одобрение депутатов горсовета Одессы.

Причину переноса бюста Толстого с одноимённой площади в горсовете не уточнили, однако известно, что за несколько лет на Украине в рамках борьбы с декоммунизацией были демонтированы свыше двух тысяч памятников российским политическим и культурным деятелям.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2023 года в Одессе приняли решение о демонтаже памятника советскому писателю Максиму Горькому, в 2022 году демонтировали памятники основательнице города императрице Екатерине I, а также её сподвижникам — Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Воллану и Григорию Потёмкину.