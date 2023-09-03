Хельсинки, 3 сентября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Чтобы Россия и Украина сели за стол переговоров, на них придётся оказывать сильное давление. Об этом заявил бывший премьер-министр Финляндии, член правоцентристской Коалиционной партии Александр Стубб.

По его мнению, Китай и крупнейшие страны на Востоке и Юге должны оказать давление на Москву, чтобы заставить её сесть за стол переговоров.

Если это случится, то, несомненно, США и Брюссель должны будут сделать то же самое с Владимиром Зеленским, чтобы убедить его в том, что настало время для переговоров.

«Придётся оказывать сильное давление на обе стороны», — заявил Стубб в интервью испанской газете 20minutos.

Как передавало ИА Регнум, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк 30 августа заявил, что киевский режим не намерен вести переговоры с Россией, цель Киева — добиться ухудшения положения России на фронте, чтобы изменилось и отношение Москвы к ситуации. Кроме того, он вновь заявил, что Украина готова вести переговоры только после возвращения к границам 1991 года (с Крымом).

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что Москва открыта к переговорам с Киевом, но действующие власти Украины запретили их сами себе. Переговоры могут начаться при выполнении всех требований, поставленных перед началом СВО, а также при условии признания новых территориальных реалий — возвращения в 2022 году ещё четырёх, помимо Крыма, регионов в состав России, в противном случае СВО будет продолжаться до выполнения всех поставленных целей, отмечали ранее в Кремле и МИД РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Представитель Кремля подчеркнул, что Вашингтон буквально маниакально настроен на то, чтобы не позволить Киеву даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования.