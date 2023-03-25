Москва, 25 марта, 2023, 20:19 — ИА Регнум. США категорически против того, чтобы Украина вела мирные переговоры с Россией. Об этом, как передаёт 25 марта телеканал НТВ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Мы видим, что они буквально маниакально настроены на то, чтобы не позволить украинцам даже думать о гипотетической возможности выйти на мирный трек урегулирования, поэтому специальная военная операция продолжается», — сказал официальный представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия должна достигнуть всех целей в СВО. Пока для этого есть только одна возможность — военным путём.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен 20 марта заявил, что Вашингтон будет выступать против любого мирного плана, если он не будет предусматривать отступления России из новых регионов.