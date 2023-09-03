Лондон, 3 сентября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес перед уходом со своего поста пытался сорвать контракт на поставки в страну американских вертолетов Chinook, поскольку считал цену контракта слишком высокой, сообщила The Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

U.S. Secretary of Defense Бен Уоллес

По данным издания, в августе 2023 года Уоллес направил своему американскому коллеге Ллойду Остину письмо, в котором сообщил, что Великобритания может пересмотреть решение о закупках вертолётов.

У Великобритании уже есть 60 таких вертолётов, а с учётом роста цены контракта до 2,9 млрд долларов эффективнее было бы закупить более дешёвые в эксплуатации вертолеты или французские транспортники Airbus A400M Atlas, описывает The Sunday Times позицию противников контракта, с которой был согласен и Уоллес.

Посол Великобритании в США Карен Пирс заявила премьер-министру Великобритании Риши Сунаку о негативных последствиях в случае отказа от закупки американских вертолётов, и в правительстве выразили недовольство действиями министра, отметив, что они могут ухудшить отношения с США, добавили источники издания.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в августе 2023 года Уоллес подал Сунаку прошение об отставке, отметив в тексте своего обращения, что принял это решение «после долгих размышлений». Нельзя возвращаться к временам, когда расходы на оборону рассматривались как необязательные, нестабильность в мире будет усиливаться, и нужно увеличивать объём военных расходов, написал также Уоллес.

В МИД России, комментируя отставку Уоллеса, напомнили, что именно в период его пребывания на посту министра Великобритания приняла решение о начале поставок ВСУ снарядов с обеднённым ураном.

Новым главой минобороны Великобритании был назначен министр энергетической безопасности и углеродной нейтральности Грант Шэппс. В своём заявлении сразу после назначения он отметил, что Лондон не перестанет поддерживать Украину.

Основной причиной отставки Уоллеса стали его политические амбиции, он был ярким по нынешним временам политиком, и в Консервативной партии Великобритании сочли его неуправляемым, решив преградить путь к дальнейшим вершинам власти, отметил ранее в беседе с корреспондентом ИА Регнум Виктор Мизин, политолог, сотрудник подразделения Центра международной безопасности ИМЭМО РАН.