Путин сообщил, что порядка 70% средств на ремонт школ направляются в сёла
Тверь, 3 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Большая часть средств, которые выделяются на ремонт школ, направляется в сёла для того, чтобы школьники из сельской местности получили больше возможностей для образования. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе посещения Тургиновской средней образовательной школы в Тверской области. Соответствующее видео поездки российского лидера, состоявшейся 1 сентября, было показано в эфире канала «Россия-24».
Директор школы Ольга Карасева показала Владимиру Путину помещения нового здания школы, отметив, что для сельских детей это очень важно, поскольку их возможности для образования меньше, чем у городских школьников.
Президент России согласился с этим утверждением директора школы.
«Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы», — отметил он, добавив, что в основном денежные средства, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 идут на сельские школы.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 сентября на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеоконференции заявил, что за 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников. Что касается капитального ремонта, отметил глава государства, то начиная с 2022 года отремонтировано почти 2,5 тыс. зданий школ, где учится 1 млн школьников. Он пообещал до конца 2024 года кардинально обновить ещё более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из которых — сельские школы.