Тверь, 3 сентября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Большая часть средств, которые выделяются на ремонт школ, направляется в сёла для того, чтобы школьники из сельской местности получили больше возможностей для образования. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе посещения Тургиновской средней образовательной школы в Тверской области. Соответствующее видео поездки российского лидера, состоявшейся 1 сентября, было показано в эфире канала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Директор школы Ольга Карасева показала Владимиру Путину помещения нового здания школы, отметив, что для сельских детей это очень важно, поскольку их возможности для образования меньше, чем у городских школьников.

Президент России согласился с этим утверждением директора школы.

«Когда говорим о ремонте школ, мы же делаем упор как раз на сельские школы», — отметил он, добавив, что в основном денежные средства, которые направляются на ремонт школ, процентов на 70 идут на сельские школы.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 1 сентября на церемонии открытия новых школ в регионах в режиме видеоконференции заявил, что за 4,5 года улучшены условия для 1,5 млн школьников. Что касается капитального ремонта, отметил глава государства, то начиная с 2022 года отремонтировано почти 2,5 тыс. зданий школ, где учится 1 млн школьников. Он пообещал до конца 2024 года кардинально обновить ещё более 1,5 тысячи объектов общего образования, большинство из которых — сельские школы.