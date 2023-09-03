Южно-Сахалинск, 3 сентября, 2023, 08:21 — ИА Регнум. Руководство Японии проводит курс на новую милитаризацию страны, это серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе мероприятий в Южно-Сахалинске по случаю отмечаемого 3 сентября Дня Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Прискорбно, что власти Японии проводят курс на новую милитаризацию страны. Они стали наследниками той Японии, которую когда-то ждал бесславный конец», — подчеркнул Медведев.

Он обратил внимание на то, что в Японии при поддержке кураторов из США активно расширяют военную инфраструктуру, осуществляют закупки иностранного вооружения, в том числе наступательного, отменяют ограничения на так называемые Силы самообороны и военные операции за рубежом, а также проходят войсковые учения около Курильских островов, что серьёзно осложняет обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Япония должна извлечь уроки из истории, памятную дату которой мы сегодня отмечаем, и в полном объёме признать итоги Второй мировой войны, сделать всё, чтобы не разгорелся пожар третьей», — отметил политик, добавив, что Японии необходимо отказаться от милитаристских планов во благо своего народа.

Он добавил, что Токио осуществляет попытки оправдать военные преступления, обелить их виновников, переписать историю, а также, как и в середине прошлого века, оказать поддержку очередному нацистскому режиму, который сформировался на Украине.

Медведев обратил внимание на то, что данные факты вызывают решительное осуждение, как и прежде, Россия, руководствуясь Уставом ООН и другими основополагающими международными документами, будет стремиться к тому, чтобы положить конец данной практике.

«Вечная память героям нашего Отечества! Мира, свободы и процветания всем народам нашей планеты!» — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин подписал закон о переименовании дня воинской славы 3 сентября, он будет называться не «День окончания Второй мировой войны», а «День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны». Закон был принят Госдумой 20 июня и одобрен Советом Федерации 21 июня. Изменения вносятся в закон «О днях воинской славы и памятных датах России».

В день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении дня 3 сентября праздником Победы над Японией. Впоследствии название было изменено.

Авторы законопроекта в пояснительной записке ранее отметили, что помимо исторической справедливости переименование имеет и политическую актуальность, поскольку с началом СВО Япония присоединилась к Западу, развязав беспрецедентную недружественную кампанию против России. На протяжении всей Второй мировой войны военная стратегия Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и имела своей целью достижение мирового господства. Одной из стратегических задач Японии являлось уничтожение Советского Союза, в котором она видела главное препятствие в реализации своих планов, указали авторы инициативы.

Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на «милитаристскую Японию», то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны, отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.