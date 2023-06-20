Москва, 20 июня, 2023, 16:35 — ИА Регнум. Госдума 20 июня приняла во втором и третьем чтениях законопроект о переименовании дня воинской славы 3 сентября, вместо формулировки «День окончания Второй мировой войны» будет использоваться название «День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны».

РИА Новости Министр иностранных дел Японии Мамору Сигэмицу подписывает акт о капитуляции Японии. 2 сентября 1945 года

Соответствующие изменения будут внесены в закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Законопроект был внесён в Госдуму в июне 2022 года. Его авторы в пояснительной записке отметили, что, помимо исторической справедливости, переименование имеет и политическую актуальность.

«С началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны», — напоминали депутаты.

В день подписания Акта о безоговорочной капитуляции Японии 2 сентября 1945 года президиум Верховного Совета СССР принял указ об объявлении дня 3 сентября праздником Победы над Японией. Впоследствии название было изменено.

Авторы законопроекта в пояснительной записке отмечали, что использование термина «милитаристская» (Япония) призвано подчеркнуть связь празднования со свержением конкретного политического режима и отсутствие направленности против мирных жителей Японии.