Москва, 24 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Законопроект о переименовании Дня воинской славы 3 сентября в День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны внесли в Госдуму парламентарии во главе с Андреем Картаполовым и Григорием Карасиным, передает корреспондент ИА REGNUM 24 июня.

Госдума

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Предлагается переименовать «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» на «3 сентября — День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Авторы обратили внимание на то, что с началом специальной военной операции на Украине Токио в координации с коллективным Западом развязал беспрецедентную для современных российско-японских отношений недружественную кампанию против нашей страны. Запущена юридическая процедура отмены режима наиболее благоприятствуемой нации для России, введены персональные санкции в отношении высшего российского руководства, заблокированы неновые авуары Банка России. В политическом обиходе администрации Фумио Кисиды прочно закрепились обвинения в «агрессии» и угрозы «заставить заплатить дорогую цену».

На протяжении всей Второй мировой войны военная стратегия Японии носила ярко выраженный агрессивный характер и имела своей целью достижение мирового господства. Одной из стратегических задач Японии являлось уничтожение Советского Союза, в котором она видела главное препятствие в реализации своих планов, указали авторы инициативы.

«Формулировка о победе над милитаристской Японией должна быть закреплена на уровне федерального закона, что отражает принцип исторической справедливости. Также важно подчеркнуть указание в наименовании праздника именно на «милитаристскую Японию», то есть на действовавший в 1945 году в Японии политический режим, свержение которого было важным для установления мира на планете и не было направлено против мирных жителей Японии, также пострадавших от тягот войны», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

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