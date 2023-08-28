Москва, 28 августа, 2023, 09:14 — ИА Регнум. Российские военные с помощью FPV-дрона (first-person view, «вид от первого лица») поразили блиндаж противника в районе города Соледара в ДНР. Кадры уничтожения блиндажа опубликованы РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военнослужащие рассказали, что украинский блиндаж обнаружила разведка 200-й бригады ВС РФ. Блиндаж находился рядом с наблюдательным пунктом ВСУ, личный состав периодически прятался там, когда работали беспилотники и артиллерия.

На видео запечатлена работа оператора дрона, в результате которой украинский блиндаж был поражён.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Минобороны показало, как российские операторы FPV-дронов обнаружили и уничтожили два украинских танка на запорожском направлении. Точный удар был нанесён по бронетехнике противника, передвигавшейся по дороге в лесистой местности.