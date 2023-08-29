Донецк, 29 августа, 2023, 11:26 — ИА Регнум. В районе Соледара в ДНР взяты в плен несколько польских наёмников и военнослужащих ВСУ. Об этом 29 августа сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Отмечается, что бойцы добровольческой бригады «Волки» в ходе тяжёлых боёв отразили попытку наступления ВСУ на северном фланге в районе Соледара.

Противник в течение трёх дней пытался взять штурмом позиции бригады и вёл массированный обстрел из ствольной артиллерии, миномётов. Также использовались и кассетные боеприпасы.

«Атаки были отбиты, взяты в плен несколько бойцов ВСУ и польских наёмников», — приводит агентство слова источника.

Как ранее передавало ИА Регнум, еженедельник Myśl Polska сообщил, что в ходе украинского конфликта погибли не менее десяти тысяч польских наёмников, принимавших участие в боевых действиях в составе ВСУ. Отмечается, что большая часть из них числилась добровольцами.