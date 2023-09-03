ДНР, 3 сентября, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Расчёт российской тяжёлой огнемётной системы (ТОС) «Солнцепёк» поразил скопление живой силы Вооружённых сил Украины в районе Клещеевки в Артёмовском районе ДНР. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили.

Иван Шилов ИА REGNUM ТОС-1А «Солнцепёк»

«Расчётом тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» нанесено огневое поражение по скоплению живой силы противника в районах Андреевки, Клещеевки, Раздоловки», — приводит РИА Новости слова Минесашвили.

Как отметил начальник пресс-центра группировки, расчёты артиллерии группировки войск ВС России уничтожили несколько складов с боеприпасами для систем С-200 под Славянском. Штурмовая и армейская авиация в свою очередь поразили живую силы и технику ВСУ на соледаро-артёмовском, авдеевском, марьинском и лисичанском направлениях.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября Министерство обороны России опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении.