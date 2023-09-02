Донецк, 2 сентября, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Украинские боевики кассетными снарядами обстреляли Донецк и Ясиноватский район ДНР, сообщило 2 сентября представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Так, в 22:10 мск зафиксированы обстрелы со стороны украинских вооружённых формирований по направлению: населённый пункт Орловка — Ясиноватский район. Выпущено два кассетных снаряда калибра 155 мм.

В это же время боевики выпустили два кассетных снаряда калибра 155 мм по направлению: населённый пункт Орловка — Киевский район города Донецка.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября кассетный снаряд пробил стену и влетел в квартиру одного из домов в Петровском районе Донецка. Хозяйка квартиры в момент происшествия была дома. Ранения от кассетных боеприпасов получили несколько находившихся во дворе человек.

В мэрии сообщили, что ВСУ в течение дня 2 сентября обстреливали Донецк более 40 раз. Погибла женщина, ранены восемь человек.

Американский журналист Патрик Ланкастер, который находится в зоне проведения спецоперации, рассказал, как Киев убивает гражданское население, чтобы запугать людей. По его словам, американские СМИ умалчивают такие факты, которые фиксируются уже 9 лет, а не последние 18 месяцев после начала спецоперации. Он подчеркнул, что убийство гражданского населения происходит с тех пор, как жители Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за отделение от Украины. Ланкастер назвал происходящее террором.