Киев, 3 сентября, 2023, 01:50 — ИА Регнум. Воздушную тревогу в ночь на 3 сентября объявили в двух украинских областях, следует из данных онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Так, в 00:50 мск засвучали сирены тревоги в Николаевской области. В 01:05 об опасности в воздухе предупредили жителей Одесской области.

Также воздушная тревога была объявлена в подконтрольных Киеву районах Запорожской (2 сентября в 22:56) и Херсонской (3 сентября в 00:49) областях.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 2 сентября украинские боевики кассетными снарядами обстреляли Донецк и Ясиноватский район ДНР. Днём один из таких боеприпасов, пробив стену, влетел в квартиру одного из домов в Петровском районе Донецка. Ранения получили несколько человек.

2 сентября в результате обстрела со стороны ВСУ два человека погибли и пять получили ранения в Пологовском районе Запорожской области. Разрушены офисное помещение и магазин, повреждения получили здание ангара и техника. В частных постройках, расположенных в окрестности, выбило стёкла.