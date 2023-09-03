Пхеньян, 3 сентября, 2023, 03:02 — ИА Регнум. Имитацию тактического ядерного удара в ответ на проведение совместных манёвров США и Южной Кореи отработали в КНДР, сообщило 3 сентября северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Acdx КНДР

Учения по запуску ракет с имитацией тактической ядерной атаки прошли утром 2 сентября.

Военные в устье реки Чхончхон запустили стратегические крылатые ракеты большой дальности в направлении Западно-Корейского залива.

Ракеты пролетели по 8-образной траектории 1500 км за 7672 и 7681 секунду. После этого они взорвались на 150-метровой высоте над заданной целью, добавили в ЦТАК.

Как сообщало ИА Регнум, 30 августа Северная Корея сымитировала ядерный удар по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных Республики Корея с применением тактики выжженной земли. В ходе учений из международного аэропорта Пхеньяна запустили две тактические баллистические ракеты, которые пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров над условными целями. Поставленные задачи были успешно выполнены.

28 июля Военно-воздушные силы Южной Кореи и США провели совместные учения с пусками ракет на полигоне на западе Республики Кореи. В манёврах принимали участие истребители F-35A и F-16. Их целью стало улучшение слаженности в работе.

Пятидневные манёвры в рамках программы Buddy Squadron начались 24 июля в 17-м истребительном авиакрыле, базирующемся в городе Чхончжу, в 112 км от Сеула. F-35A в учениях задействовали впервые.