Пхеньян, 31 августа, 2023, 02:49 — ИА Регнум. Северная Корея сымитировала ядерный удар по территории южной части Корейского полуострова, сообщило 31 августа Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Корейская народная армия в среду вечером провела учения по тактическому ядерному удару, имитируя удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли», — говорится в сообщении агентства.

В ходе учений из международного аэропорта Пхеньяна запустили две тактические баллистические ракеты, которые пролетели в северо-восточном направлении и взорвались в воздухе на высоте 400 метров над условными целями. Поставленные задачи были успешно выполнены.

В генштабе КНДР отметили, что прошедшие учения призваны дать ясный сигнал врагам республики, которые ранее ответили на неоднократные предостережения Пхеньяна размещением своих стратегических вооружений. Также подчеркивается, что северокорейские военные готовы к решительному возмездию и практической способности к нанесению ответного удара. В ведомстве добавили, что Пхеньян не оставит без реакции бесчинство со стороны армии США и военных Южной Кореи.

Как сообщало ИА Регнум, ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил об угрозе ядерной войны в водах вокруг Корейского полуострова. Он отметил, что от ВМС Северной Кореи требуется приложить все усилия для поддержания своей постоянной боеготовности.

Глава государства также предупредил, что северокорейские воинские части получат новое вооружение в соответствии с политикой расширения тактических ядерных операций, проводимой в рамках строительства национальных ядерных сил.

17 августа американский самолёт вторгся в экономическую зону КНДР на глубину порядка 14 км в районе, расположенном в 520 км от порта Вонсан. В ответ на это были подняты истребители КНДР. В результате этих контрмер самолёт США покинул указанный район.