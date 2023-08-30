Донецк, 30 августа, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Украинские военные с целью запугивания людей убивают своих же сограждан, рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom американский журналист Патрик Ланкастер, который находится в зоне проведения спецоперации.

Иван Шилов ИА REGNUM Последствия обстрела Донецка

«Когда я попадаю на обстреливаемые территории, я спрашиваю у людей, почему, на их взгляд, Украина обстреливает гражданское население. Самый распространенный ответ: чтобы запугать людей. Это террор», — сказал он.

Ланкастер утверждает, что американские СМИ умалчивают такие факты, которые фиксируются уже 9 лет, а не последние 18 месяцев после начала спецоперации. Он подчеркнул, что убийство гражданского населения происходит с тех пор, как жители Донецкой и Луганской Народных Республик проголосовали за отделение от Украины.

По мнению репортёра, существование Украины поддерживается за счёт западных поставок вооружений, и именно они убивают мирных граждан на Донбассе. Ланкастер считает, что это будет продолжаться до тех пор, пока Запад не перестанет поставлять оружие или не заставит Украину отказаться от части территорий, воссоединившихся с Россией.

Журналист добавил, что он ежедневно видит обстрел гражданского населения, но остаётся на Донбассе, чтобы показывать правду, которую избегают западные СМИ.

Как сообщало ИА Регнум, 28 августа журналистка Ева Бартлетт в эфире Redacted заявила о военных преступлениях киевского режима, совершаемых уже не один год. Она отметила, что изначально жители ДНР выступали против распространения нацизма и переписывания истории, но именно из-за этого Киев и начал их убивать.

Ранним утром 27 августа украинская армия обстреляла Киевский район Донецка с использованием кассетных боеприпасов. В 05:30 мск ВСУ обстреляли Ясиноватую снарядами калибра 155 мм, выпустив по городу три таких боеприпаса. С момента начала агрессии Киева против Донбасса весной 2014 года Донецк регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.