Донецк, 2 сентября, 2023, 21:30 — ИА Регнум. Корпус кассетного снаряда пробил стену и влетел в квартиру жилого дома в Петровском районе Донецка, сообщает 2 сентября РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента.

Иван Шилов ИА Регнум

Хозяйка квартиры в момент происшествия находилась дома. Сообщается, что ранения от кассетных боеприпасов получили несколько человек, которые находились во дворе.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее 2 сентября сообщил, что ВСУ в течение дня 45 раз обстреляли столицу ДНР, в том числе с использованием кассетных припасов. Погибла женщина, ещё восемь человек получили ранения.

Ранее также сообщалось, что 1 сентября ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня по торгово-развлекательному центру «Донецк-Сити» в столице ДНР. Десять человек получили ранения. Шестилетняя девочка погибла.

Из-за того, что ВСУ начали применять кассетные боеприпасы, число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики выросло в несколько раз, отметил ранее врио главы ДНР Денис Пушилин. Украинская армия активно использует кассетные боеприпасы при обстрелах регионов России, вернувшихся в её состав в 2022 году, и Белгородской области.