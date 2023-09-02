Запорожская область, 2 сентября, 2023, 21:59 — ИА Регнум. Два человека погибли и пять получили ранения в Пологовском районе Запорожской области в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили власти региона 2 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«В 18:30 мск киевский режим нанес ракетный удар по селу Конские Раздоры Пологовского района. Попадания пришлись на территорию коммерческого предприятия, где располагались офис, магазин запчастей сельскохозяйственной техники, ангар и стоянка. В результате два человека погибли, еще пять ранены», — сказано в сообщении.

В результате удара были разрушены офисное помещение и магазин, повреждения получили здание ангара и техника. В частных постройках, расположенных в окрестности, выбиты стекла. На месте происшествия работают оперативные службы, идёт разбор завалов и тушение пожара.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября ВСУ также нанесли артиллерийский удар по городу Токмаку Запорожской области. В результате попадания загорелся трансформатор. Информация о последствиях обстрела уточняется.

Также 2 сентября сообщалось об атаке ВСУ на ещё один город в Запорожской области — Бердянск. Сработала система противовоздушной обороны, цель была поражена, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.