Донецк, 1 сентября, 2023, 15:47 — ИА Регнум. Шестилетняя девочка погибла в результате удара украинских боевиков по ТРЦ «Донецк сити», сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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Ранее сообщалось, что в результате обстрела ВСУ города из РСЗО более 10 человек пострадали, среди них числилась и шестилетняя девочка. Её состояние оценивалось как тяжёлое. По уточнённым данным, ребёнок скончался.

Последствия удара и точное количество пострадавших всё ещё устанавливаются.