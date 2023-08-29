Донецк, 29 августа, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Число жертв среди мирного населения Донецкой Народной Республики кратно увеличилось из-за применения ВСУ кассетных боеприпасов. Об этом 29 августа заявил врио главы российской ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что кассетные боеприпасы вызывают очень большую настороженность.

«Гибель и ранения мирных жителей увеличились кратно», — отметил он.

Руководитель региона отметил, то ВСУ не останавливаются ни перед чем, в связи с этим необходимо принимать дополнительные меры, возможности такие имеются.

Как передавало ИА Регнум, 27 августа троих детей с осколочными ранениями и контузиями госпитализировали после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Утром 27 августа украинская армия обстреляла Киевский район Донецка с использованием кассетных боеприпасов. По мирным кварталам ВСУ выпустили — соответственно — три и два кассетных снаряда калибра 155 мм.

Ранее стало известно, что ВСУ за сутки 71 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив в общей сложности 241 единицу различных боеприпасов. При обстрелах шестеро мирных жителей получили ранения.