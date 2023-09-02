Минск, 2 сентября, 2023, 17:17 — ИА Регнум. На границах Белоруссии с Украиной и странами ЕС (Польшей и Литвой) сложилась напряжённая ситуация, к обеспечению безопасности на границах и в приграничных районах привлечены сотрудники ОМОН, а также работники других силовых ведомств, заявил 2 сентября министр внутренних дел страны Иван Кубраков.

Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

«Сотрудники милиции, в частности сотрудники спецподразделения отряда милиции особого назначения, оказывают помощь нашим пограничникам в обеспечении безопасности, в том числе и на приграничных территориях», — сказал Кубраков в эфире телеканала ОНТ.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 1 сентября в пограничном комитете Белоруссии заявили, что польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересёк государственную границу с Белоруссией, залетев на глубину до 1200 метров. Варшава была официально проинформирована о случившемся. В МИД Польши и командовании польской армии позднее заявили, что описанного Минском эпизода не было.

30 августа двое военнослужащих Латвии с оружием в руках пересекли границу с Белоруссией. Представители белорусского погранкомитета отметили, что проблема вызвана нахождением непосредственно у границы значительного числа латвийских военнослужащих и силовиков, не обладающих знанием пограничной специфики, которое приводит к провокационным ситуациям.

28 августа глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава, Рига и Вильнюс готовы закрыть все переходы на границе с Белоруссией в случае возникновения «инцидентов» или «критических ситуаций». 16 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте сказала, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность принятия коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. Позднее Вильнюс приостановил работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки».

В августе 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск не намерен напрямую участвовать в проведении СВО на Украине, но если хоть один военнослужащий ВСУ перейдёт границы с Белоруссией, то в Минске пересмотрят свою позицию.