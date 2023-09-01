Минск, 1 сентября, 2023, 20:14 — ИА Регнум. Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу с Белоруссией, залетев на глубину до 1200 метров, сообщили 1 сентября в пограничном комитете Белоруссии.

Алексей Колчин ИА Регнум Самолет «Ми 24»

Нарушение воздушного пространства было зафиксировано пограничниками в Гродненской области.

«Польский военный вертолёт Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся обратно. По данному инциденту проинформирована польская сторона», — сказано в сообщении комитета.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 30 августа двое военнослужащих Латвии с оружием в руках пересекли границу с Белоруссией. Минск официально уведомил Ригу об инциденте. Представители белорусского погранкомитета отметили, что проблема вызвана нахождением непосредственно у границы значительного числа латвийских военнослужащих и силовиков, не обладающих знанием пограничной специфики.

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28 августа после встречи с партнёрами из Латвии, Литвы и Эстонии глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава, Рига и Вильнюс готовы закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией в случае возникновения каких-либо «инцидентов» или «критических ситуаций».

16 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность принятия коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. Позднее Вильнюс приостановил работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки». В Минске назвали эти действия недружественными.