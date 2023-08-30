Белоруссия обвинила военных Латвии в пересечении государственной границы
Белоруссия обвинила латвийских военных в пересечении государственной границы
Минск, 30 августа, 2023, 18:21 — ИА Регнум. Двое военнослужащих Латвии с оружием в руках пересекли границу с Белоруссией, Минск уже официально уведомил Ригу об инциденте, сообщили 30 августа в Государственном пограничном комитете Белоруссии.
Инцидент произошёл на пункте пропуска «Григоровщина», он был записан камерами видеонаблюдения и опубликован белорусским ведомством.
«Камерами видеонаблюдения зафиксирован момент незаконного пересечения белорусской границы двумя неизвестными в военной форме. Вооружённые силовики зашли на белорусскую сторону на два метра, прошли вдоль границы, а затем вернулись обратно в Латвию», — сказано в сообщении в Telegram-канале пограничного комитета.
Власти Латвии уже проинформированы о случившемся в установленном порядке, отметили представители белорусского ведомства, добавив, что проблема вызвана нахождением непосредственно у границы значительного числа латвийских военнослужащих и силовиков.
«Пребывание в латвийском приграничье военнослужащих различных силовых ведомств, не обладающих знанием пограничной специфики, этики и культуры, способствует сохранению напряженности и возникновению подобных ситуаций», — отметили в пограничном комитете.
Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 августа после встречи с партнёрами из Латвии, Литвы и Эстонии глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что Варшава, Рига и Вильнюс готовы закрыть все пограничные переходы на границе с Белоруссией в случае возникновения каких-либо «инцидентов» или «критических ситуаций».
16 августа министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что Литва, Латвия и Польша рассматривают возможность принятия коллективного решения о полном закрытии границы с Белоруссией. Позднее Вильнюс приостановил работу двух из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией из-за «геополитической обстановки». В Минске назвали эти действия недружественными и заявили, что ответное решение примут прагматично и с учётом интересов жителей соседних стран.