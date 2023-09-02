Донецк, 2 сентября, 2023, 11:10 — ИА Регнум. Военные ВСУ пытаются уклониться от военной службы, поскольку им некого и нечего защищать, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Сергей Корсун ИА Регнум

Таким образом он прокомментировал публикацию СМИ о том, что число украинских дезертиров растёт.

«Издание Le Figaro сетует о том, что тысячи украинцев стали дезертирами, и о том, что моральный дух украинской нации пал и что украинцы не хотят воевать и правдами и неправдами пытаются покинуть страну», — сказал он РИА Новости, отметив, что украинцы правы.

По его словам, «срок жизни украинца, обычного обывателя на фронте — это часы», потому что он «не обучен, не оснащен, да и российская армия все-таки одна из самых сильных армий в мире».

Гагин добавил, что защищать президента Украины Владимира Зеленского «со своей бандой, которые наживаются на крови своего народа, я думаю, это действительно глупо».

Как передавало ИА Регнум, трое украинских военных переплыли на лодке реку Днепр и сдались в плен российским военнослужащим из-за голода на позициях, плохого отношения командования и недостатка боевой подготовки. По словам военнослужащего, украинские бойцы не могли выполнить ни одну из поставленных командиром задач из-за постоянных артиллерийских и миномётных обстрелов с левого берега, при этом командование постоянно находилось в тылу.

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей. Он добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».