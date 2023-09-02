Вашингтон, 2 сентября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Правящая элита Соединённых Штатов не собирается заканчивать конфликт на Украине. Об этом заявил американский политический обозреватель и радиоведущий Скотт Хортон в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он обратил внимание на то, что жизни украинских солдат имеют для американских политиков такую же ценность, что и американские налоги — ничего.

Он согласился с тем, что в случае поражения на президентских выборах Джо Байден и его администрация будут мешать разрешению российско-украинского конфликта.

По его мнению, в Соединённых Штатах не существует такого понятия, как национальные интересы, политики действуют только во имя собственной выгоды.

Американской империей управляют настоящие монстры, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин рассказал о стремлении России как можно скорее завершить специальную военную операцию на территории Украины.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не видит ли президент угрозы того, что спецоперация приобретет затяжной характер, Путин подчеркнул, что цель России «не раскручивать маховик военного конфликта, а закончить войну». Он добавил, что Москва к этому стремится.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что капитуляция Украины могла бы открыть путь к мирному разрешению конфликта, чего по-настоящему ждут жители этой страны, однако этого не хотят ни Вашингтон, ни Киев. Медведев назвал контрнаступление украинский армии «мясокомбинатом», безостановочно отправляющим на убой тысячи людей, и добавил, что это уже ничем не помогает Киеву, «который перешёл в стадию посмертного гниения».